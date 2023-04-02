Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 12:04

В Твери ребёнок в одном подгузнике пробежался по дороге в час пик и чудом выжил

Прокуратура Твери проверит видео с бегающим по дороге в час пик ребёнком в подгузнике

На площади Конституции города Твери ребёнок выбежал в одном подгузнике на дорогу и чудом выжил. Видео с моментом распространилось в Сети, прокуратура начала по данному факту проверку. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Ребёнок выбежал на проезжую часть. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

"Прокуратурой Заволжского района г. Твери организована проверка по публикации в социальных сетях видео, из которого видно, что ребёнок в одном подгузнике выбежал на дорогу", — говорится в сообщении.

Видео снято на регистратор машины вечером 30 марта. Ребёнок внезапно выскочил на проезжую часть перед множеством машин и почти перебежал дорогу. Автомобилистка, которая заметила малыша первой, вышла из машины и отправилась за маленьким пешеходом, за ней потом последовала её пассажирка. В результате ребёнка отвели на тротуар. Неравнодушные припарковались рядом и стали греть малыша, а в дальнейшем передали полиции, потому что родителей рядом не было. По данным прокуратуры, семья ребёнка не состоит на профилактическом учёте.

"Ребёнок доставлен в отделение полиции и передан родителям, которые, в свою очередь, были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей", — добавили в прокуратуре.

Ребёнок утонул во время первого занятия по плаванию в бассейне в московской спортшколе

Ребёнок утонул во время первого занятия по плаванию в бассейне в московской спортшколе

Ранее сообщалось, что в Тверской области вторые сутки ищут 10-летнего мальчика, который не вернулся с прогулки. На данный момент известны места, по которым проходил ребёнок, но не все, поскольку "дальше камер нет".

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Тверской области

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Тверская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров