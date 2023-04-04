Появилось видео падения "неуязвимого" воронежца с 19-го этажа

Житель Воронежа, упавший с 19-го этажа на припаркованный автомобиль, отделался лишь сотрясением и сломанным пальцем руки. Об этом сообщает SHOT и публикует видео момента падения.

Видео момента падения жителя Воронежа с 19-го этажа на припаркованный автомобиль. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 40-летнего мужчину зовут Артур, недавно его бросила девушка. Мужчина решил скрасить свою боль алкоголем, купил бутылку настойки, яблоко и пошёл горевать на 19-й этаж первого попавшегося подъезда, в который смог зайти.

Яблоко и алкоголь Артура (слева) и сам мужчина на крыше автомобиля после падения (справа). Фото © SHOT