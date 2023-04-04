ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 13:42

Появилось видео падения "неуязвимого" воронежца с 19-го этажа

Упавший с 19-го этажа житель Воронежа отделался сотрясением и сломанным пальцем

Житель Воронежа, упавший с 19-го этажа на припаркованный автомобиль, отделался лишь сотрясением и сломанным пальцем руки. Об этом сообщает SHOT и публикует видео момента падения.

Видео момента падения жителя Воронежа с 19-го этажа на припаркованный автомобиль. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 40-летнего мужчину зовут Артур, недавно его бросила девушка. Мужчина решил скрасить свою боль алкоголем, купил бутылку настойки, яблоко и пошёл горевать на 19-й этаж первого попавшегося подъезда, в который смог зайти.

Яблоко и алкоголь Артура (слева) и сам мужчина на крыше автомобиля после падения (справа). Фото © SHOT

Яблоко и алкоголь Артура (слева) и сам мужчина на крыше автомобиля после падения (справа). Фото © SHOT

Напомним, что, поднявшись с автомобиля, мужчина начал петь песни. "Концерт" продолжился и в больничной палате. Сейчас Артур спит, врачи поставили ему капельницу. Ранее Лайф публиковал видео выступления чудом выжившего воронежца с композицией Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон" сразу после падения.

Найдено сразу три объяснения чуда с выжившим после падения с 19-го этажа фанатом Пугачёвой

Найдено сразу три объяснения чуда с выжившим после падения с 19-го этажа фанатом Пугачёвой

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров