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15 мая, 08:15

Омич открыл стрельбу из окна по студентам, которые шумели и мешали ему спать

В Омске мужчине не давали уснуть голоса с улицы, поэтому он схватил винтовку и выстрелил в студентов под окнами дома, ранив одного из них. Видео публикует SHOT.

В Омске мужчина стрелял из окна по студентам. Видео © T.me / SHOT

Накануне ночью в местном общежитии сработала пожарная сигнализация, проживавшим там учащимся пришлось выйти на улицу. В этот момент из окна соседнего дома выглянул недовольный 25-летний житель. Просьбу вести себя потише он решил подкрепить выстрелами из пневматической винтовки.

Одна из пуль попала в лицо 17-летнему студенту. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Сейчас полиция задержала нарушителя с оружием, выясняются обстоятельства случившегося.

В сербской общине Младеновац в результате стрельбы погибло восемь человек

В сербской общине Младеновац в результате стрельбы погибло восемь человек

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга получил смертельное ранение после того, как открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате слаженных действий полиции никто из горожан не пострадал.

Обложка ©

T.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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