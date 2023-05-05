В сербском общине Младеновац в результате стрельбы погибли восемь человек
Предположительно, обстановка на месте стрельбы в сербском селе. Обложка © sandzakpress.net
Стрельба произошла в сербском селе Дубона городской общины Младеновац, в результате погибли восемь человек, более десяти пострадали. Об этом сообщает местная газета "Блиц".
Среди пострадавших есть дети. Под подозрением находится 21-летний Урош Б. Предположительно, он поссорился с родственником-полицейским во дворе местной школы, после этого взял дома огнестрельное оружие, убив "обидчика" и его сестру. После этого он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, уроженцем которого он является. Сейчас он окружён правоохранителями, но не собирается сдаваться и продолжает стрелять, уточняет газета "Вечерние новости".
Это второй случай массового расстрела в Сербии за последние два дня. Ранее в школе имени Владислава Рыбникара в общине Врачар (округ Белград) огонь открыл 13-летний ученик. В результате погибли восемь детей и сотрудник безопасности. Ещё шесть учеников и один учитель с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу. Предположительно мотивом преступления стала плохая оценка по истории.