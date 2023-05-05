КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 00:56

В сербском общине Младеновац в результате стрельбы погибли восемь человек

<p>Предположительно, обстановка на месте стрельбы в сербском селе. Обложка © <a href="https://sandzakpress.net/pucnjava-kod-mladenovca-osam-mrtvih-vise-ranjenih-napadac-u-bekstvu-video/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=pucnjava-kod-mladenovca-osam-mrtvih-vise-ranjenih-napadac-u-bekstvu-video" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sandzakpress.net</a></p>

Предположительно, обстановка на месте стрельбы в сербском селе. Обложка © sandzakpress.net

Стрельба произошла в сербском селе Дубона городской общины Младеновац, в результате погибли восемь человек, более десяти пострадали. Об этом сообщает местная газета "Блиц".

Среди пострадавших есть дети. Под подозрением находится 21-летний Урош Б. Предположительно, он поссорился с родственником-полицейским во дворе местной школы, после этого взял дома огнестрельное оружие, убив "обидчика" и его сестру. После этого он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, уроженцем которого он является. Сейчас он окружён правоохранителями, но не собирается сдаваться и продолжает стрелять, уточняет газета "Вечерние новости".

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Юлия Коновалова
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