В сербском общине Младеновац в результате стрельбы погибли восемь человек

Стрельба произошла в сербском селе Дубона городской общины Младеновац, в результате погибли восемь человек, более десяти пострадали. Об этом сообщает местная газета "Блиц".

Среди пострадавших есть дети. Под подозрением находится 21-летний Урош Б. Предположительно, он поссорился с родственником-полицейским во дворе местной школы, после этого взял дома огнестрельное оружие, убив "обидчика" и его сестру. После этого он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, уроженцем которого он является. Сейчас он окружён правоохранителями, но не собирается сдаваться и продолжает стрелять, уточняет газета "Вечерние новости".