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3 мая, 09:42

"Сошёл с ума": Стал известен мотив ученика, убившего 9 человек в белградской школе

Blic: Семиклассник из Белграда "сошёл с ума" из-за единицы по истории

Семиклассник, устроивший стрельбу в белградской школе имени Владислава Рыбникара, мог пойти на преступление из-за плохой оценки по истории. Об этом пишет Blic со ссылкой на источники. Утверждается, что сначала он выстрелил в преподавателя, а потом в учеников.

"Он получил единицу по истории, а затем сошёл с ума. Он стрелял в историка, а потом и в товарищей. У него все пятёрки, и мы все называем его ботаником", — цитирует издание источник.

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Задержан 14-летний "суетолог", угрожавший терактом в одной из школ Щёлкова

Напомним, на данный момент известно о девяти погибших в ходе стрельбы в белградской школе. По некоторым данным, школьник мог быть под воздействием наркотиков. Его характеризуют как "примерного ученика, сына медиков".

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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