"Сошёл с ума": Стал известен мотив ученика, убившего 9 человек в белградской школе

Семиклассник, устроивший стрельбу в белградской школе имени Владислава Рыбникара, мог пойти на преступление из-за плохой оценки по истории. Об этом пишет Blic со ссылкой на источники. Утверждается, что сначала он выстрелил в преподавателя, а потом в учеников.

"Он получил единицу по истории, а затем сошёл с ума. Он стрелял в историка, а потом и в товарищей. У него все пятёрки, и мы все называем его ботаником", — цитирует издание источник.