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4 мая, 22:01

Путин направил Вучичу соболезнования семьям погибших в Белграде школьников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Белграда. Об этом сообщается на сайте лидера Сербии Александра Вучича.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо с соболезнованиями, в котором попросил президента Вучича передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в публикации.

Юный стрелок сейчас помещён в специальное отделение психиатрии, а его родители арестованы. В Сербии с 5 по 7 мая пройдёт трёхдневный траур.

В Белграде 15-летняя школьница ранила сверстника и учительницу кухонным ножом

В Белграде 15-летняя школьница ранила сверстника и учительницу кухонным ножом

Напомним, 13-летний подросток открыл стрельбу в белградской школе имени Владислава Рыбникара 3 мая. В результате погибли восемь детей и сотрудник безопасности. Ещё шесть учеников и один учитель с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу. Предположительно мотивом преступления стала плохая оценка по истории.

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Kremlin.ru

Ольга Платонова
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