Путин направил Вучичу соболезнования семьям погибших в Белграде школьников
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Белграда. Об этом сообщается на сайте лидера Сербии Александра Вучича.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо с соболезнованиями, в котором попросил президента Вучича передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в публикации.
Юный стрелок сейчас помещён в специальное отделение психиатрии, а его родители арестованы. В Сербии с 5 по 7 мая пройдёт трёхдневный траур.
Напомним, 13-летний подросток открыл стрельбу в белградской школе имени Владислава Рыбникара 3 мая. В результате погибли восемь детей и сотрудник безопасности. Ещё шесть учеников и один учитель с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу. Предположительно мотивом преступления стала плохая оценка по истории.