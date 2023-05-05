Путин направил Вучичу соболезнования семьям погибших в Белграде школьников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе Белграда. Об этом сообщается на сайте лидера Сербии Александра Вучича.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо с соболезнованиями, в котором попросил президента Вучича передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в публикации.

Юный стрелок сейчас помещён в специальное отделение психиатрии, а его родители арестованы. В Сербии с 5 по 7 мая пройдёт трёхдневный траур.