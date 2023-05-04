КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 13:28

В Белграде 15-летняя школьница ранила сверстника и учительницу кухонным ножом

О втором за неделю нападении в школе Белграда сообщает сербский портал Blic. Бывшая ученица частного учебного заведения имени Руджера Бошковича ранила кухонным ножом 15-летнего студента и учительницу, которая пыталась ей помешать.

К счастью, серьёзных травм нанести пострадавшим ей не удалось. Саму девушку задержали, с ней работают полицейские. Мотивы пока не известны.

В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе

В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе

Это нападение произошло через день после похожей трагедии в другой сербской школе, где юноша по имени Коста Кецманович убил восьмерых сверстников и школьного охранника. Оказалось, что ученик "сошёл с ума" и совершил бойню из-за единицы по истории. В момент нападения он находился под действием наркотиков.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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