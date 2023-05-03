В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе
Вучич поручил снизить возраст уголовной ответственности в Сербии с 14 до 12 лет
Люди у школы в Белграде, где произошла стрельба. Обложка © "Вечерне новости"
Президент Сербии Александр Вучич поручил правительству рассмотреть вопрос о снижении минимального возрастного порога уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Об этой и других мерах безопасности глава государства заявил на пресс-конференции в среду.
"Я предлагаю рассмотреть возможность снижения минимального возраста уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет", — сказал Вучич.
Кроме того, президент Сербии призвал ввести обязательное проведение тестирования на наркотики для учеников средних и старших классов школ "каждые шесть месяцев".
13-летний подросток, совершивший массовое убийство в средней школе Белграда, не подпадает под уголовную ответственность, поэтому будет помещён в психиатрическую больницу, пояснил Вучич. В ходе допроса школьник подтвердил, что готовился и планировал нападение. Отец убийцы задержан.
Напомним, днём 3 мая семиклассник под наркотиками ворвался в одну из школ в центре Белграда и застрелил девять человек. Оказалось, что ученик "сошёл с ума" и совершил бойню из-за единицы по истории.