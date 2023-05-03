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3 мая, 18:54

В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе

Вучич поручил снизить возраст уголовной ответственности в Сербии с 14 до 12 лет

<p>Люди у школы в Белграде, где произошла стрельба. Обложка © <a href="https://www.novosti.rs/hronika/zlocin/1233911/prve-slike-mesta-pucnjave-skoli-prestravljena-deca-placu-stigli-roditelji-foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вечерне новости"</a></p>

Люди у школы в Белграде, где произошла стрельба. Обложка © "Вечерне новости"

Президент Сербии Александр Вучич поручил правительству рассмотреть вопрос о снижении минимального возрастного порога уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Об этой и других мерах безопасности глава государства заявил на пресс-конференции в среду.

"Я предлагаю рассмотреть возможность снижения минимального возраста уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет", сказал Вучич.

Кроме того, президент Сербии призвал ввести обязательное проведение тестирования на наркотики для учеников средних и старших классов школ "каждые шесть месяцев".

13-летний подросток, совершивший массовое убийство в средней школе Белграда, не подпадает под уголовную ответственность, поэтому будет помещён в психиатрическую больницу, пояснил Вучич. В ходе допроса школьник подтвердил, что готовился и планировал нападение. Отец убийцы задержан.

Убивший девять человек сербский школьник планировал атаку целый месяц

Убивший девять человек сербский школьник планировал атаку целый месяц

Напомним, днём 3 мая семиклассник под наркотиками ворвался в одну из школ в центре Белграда и застрелил девять человек. Оказалось, что ученик "сошёл с ума" и совершил бойню из-за единицы по истории.

Ирина Фальке
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