В Сербии хотят привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после бойни в школе

Президент Сербии Александр Вучич поручил правительству рассмотреть вопрос о снижении минимального возрастного порога уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Об этой и других мерах безопасности глава государства заявил на пресс-конференции в среду.

"Я предлагаю рассмотреть возможность снижения минимального возраста уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 12 лет", — сказал Вучич.

Кроме того, президент Сербии призвал ввести обязательное проведение тестирования на наркотики для учеников средних и старших классов школ "каждые шесть месяцев".