КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 12:58

Убивший девять человек сербский школьник планировал атаку целый месяц

Семиклассник, устроивший стрельбу в белградской школе имени Владислава Рыбникара, планировал преступление на протяжении месяца. Об этом заявил начальник управления столичной полиции Веселин Милич.

"Это преступление плановое и организованное, оно было спланировано за месяц до совершения... Мотив всё ещё не установлен, его он не сообщает. 3 мая он выбрал, потому что кабинет истории расположен близко к входу в школу, а первый урок был у его класса", сказал Милич.

Он добавил, что правоохранители уже нашли пистолет калибра девять миллиметров с тремя обоймами, а также ещё один мелкокалиберный, который школьник взял у отца. При себе он имел расписанный план преступления, на котором были отмечены "приоритетные" жертвы и вход в учебное заведение.

В связи со стрельбой Правительство Сербии объявило о трёхдневном трауре на территории республики. Министр образования Бранко Ружич, глава Минздрава Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели пресс-конференцию, начавшуюся с минуты молчания в память о погибших.

Задержан 14-летний "суетолог", угрожавший терактом в одной из школ Щёлкова

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Напомним, на данный момент известно о девяти погибших. По некоторым данным, школьник был под воздействием наркотиков, а причина стрельбы может крыться в плохой оценке.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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