Убивший девять человек сербский школьник планировал атаку целый месяц

Семиклассник, устроивший стрельбу в белградской школе имени Владислава Рыбникара, планировал преступление на протяжении месяца. Об этом заявил начальник управления столичной полиции Веселин Милич.

"Это преступление плановое и организованное, оно было спланировано за месяц до совершения... Мотив всё ещё не установлен, его он не сообщает. 3 мая он выбрал, потому что кабинет истории расположен близко к входу в школу, а первый урок был у его класса", — сказал Милич.

Он добавил, что правоохранители уже нашли пистолет калибра девять миллиметров с тремя обоймами, а также ещё один мелкокалиберный, который школьник взял у отца. При себе он имел расписанный план преступления, на котором были отмечены "приоритетные" жертвы и вход в учебное заведение.