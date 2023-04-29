В Петербурге смертельно ранили открывшего огонь по правоохранителям пенсионера
МВД: В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских из окна квартиры
Житель Санкт-Петербурга получил смертельное ранение после того, как открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По данным ведомства, 28 апреля в полицию поступила жалоба на соседа-дебошира от жильцов дома по Московскому проспекту. Для разбирательства на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.
"При попытке попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо", — уточнили в ведомстве.
Ответным огнём злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи. В результате слаженных действий полиции никто из местных жителей не пострадал.
Ранее Лайф писал, что в Крыму пенсионер-меломан застрелил соседку, которая невзлюбила его громкую музыку. Убив женщину, пенсионер попытался покончить с собой, но не смог.