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29 апреля, 02:13

В Петербурге смертельно ранили открывшего огонь по правоохранителям пенсионера

МВД: В Петербурге обезвредили мужчину, стрелявшего в полицейских из окна квартиры

Житель Санкт-Петербурга получил смертельное ранение после того, как открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, 28 апреля в полицию поступила жалоба на соседа-дебошира от жильцов дома по Московскому проспекту. Для разбирательства на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.

"При попытке попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо", — уточнили в ведомстве.

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Ответным огнём злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи. В результате слаженных действий полиции никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Лайф писал, что в Крыму пенсионер-меломан застрелил соседку, которая невзлюбила его громкую музыку. Убив женщину, пенсионер попытался покончить с собой, но не смог.

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"МВД Медиа"

Юлия Коновалова
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