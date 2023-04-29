В Петербурге смертельно ранили открывшего огонь по правоохранителям пенсионера

Житель Санкт-Петербурга получил смертельное ранение после того, как открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, 28 апреля в полицию поступила жалоба на соседа-дебошира от жильцов дома по Московскому проспекту. Для разбирательства на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС.

"При попытке попасть в квартиру 65-летнего нарушителя через окно он выстрелил из ружья, ранив сотрудника МЧС в плечо", — уточнили в ведомстве.

Ответным огнём злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи. В результате слаженных действий полиции никто из местных жителей не пострадал.