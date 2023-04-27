Три пули в упор: Жительницу Красногорска расстреляли у подъезда и бросили умирать в крови
В подмосковном Красногорске неизвестные расстреляли женщину, которая шла домой
Место происшествия в Красногорске, где неизвестные обстреляли женщину. Фото © SHOT
В подмосковном Красногорске неизвестные расстреляли из пневматического пистолета женщину, которая шла домой. Одна из пуль пробила ей вену и застряла, из-за чего пострадавшая потеряла много крови. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, поздно вечером жительница Красногорска припарковала свой автомобиль и пошла в сторону дома. В этот момент к ней целенаправленно подошли злоумышленники и выстрелили в неё три раза, после этого они сбежали с места происшествия.
Стрелявших разыскивает полиция. Пострадавшая выжила и была госпитализирована. Ей срочно сделали операцию по извлечению пули из вены в бедре, которая была крайне сложной. Тем не менее жизни пострадавшей сейчас ничего не угрожает.
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