Три пули в упор: Жительницу Красногорска расстреляли у подъезда и бросили умирать в крови

В подмосковном Красногорске неизвестные расстреляли из пневматического пистолета женщину, которая шла домой. Одна из пуль пробила ей вену и застряла, из-за чего пострадавшая потеряла много крови. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, поздно вечером жительница Красногорска припарковала свой автомобиль и пошла в сторону дома. В этот момент к ней целенаправленно подошли злоумышленники и выстрелили в неё три раза, после этого они сбежали с места происшествия.

Стрелявших разыскивает полиция. Пострадавшая выжила и была госпитализирована. Ей срочно сделали операцию по извлечению пули из вены в бедре, которая была крайне сложной. Тем не менее жизни пострадавшей сейчас ничего не угрожает.