В Москве задержаны трое подозреваемых в расстреле водителя в Ставрополе
Полиция задержала на территории Москвы троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления — убийстве водителя в Ставрополе. Задержание провели оперативники из этого регионального центра, сообщили в пресс-службе МВД.
"Оперативными сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю в региональную столицу доставлены трое подозреваемых в вооружённом нападении на водителя, которое было совершено неделю назад в г. Ставрополе на улице Доваторцев", — говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемых нашли на территории Москвы накануне. Теперь они переданы следователям для работы в рамках уголовного дела.
Напомним, 18 апреля в Ставрополе расстреляли автомобиль с находившимся внутри мужчиной. После этого с места уехали три машины: "Приора", "Лада-Калина" и "Рено-Логан".