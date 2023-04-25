В Москве задержаны трое подозреваемых в расстреле водителя в Ставрополе

Полиция задержала на территории Москвы троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления — убийстве водителя в Ставрополе. Задержание провели оперативники из этого регионального центра, сообщили в пресс-службе МВД.

"Оперативными сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю в региональную столицу доставлены трое подозреваемых в вооружённом нападении на водителя, которое было совершено неделю назад в г. Ставрополе на улице Доваторцев", — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемых нашли на территории Москвы накануне. Теперь они переданы следователям для работы в рамках уголовного дела.