КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 19:29

В Москве задержаны трое подозреваемых в расстреле водителя в Ставрополе

Полиция задержала на территории Москвы троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления — убийстве водителя в Ставрополе. Задержание провели оперативники из этого регионального центра, сообщили в пресс-службе МВД.

"Оперативными сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю в региональную столицу доставлены трое подозреваемых в вооружённом нападении на водителя, которое было совершено неделю назад в г. Ставрополе на улице Доваторцев", — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемых нашли на территории Москвы накануне. Теперь они переданы следователям для работы в рамках уголовного дела.

Момент расстрела автомобиля с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео

Момент расстрела автомобиля с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео

Напомним, 18 апреля в Ставрополе расстреляли автомобиль с находившимся внутри мужчиной. После этого с места уехали три машины: "Приора", "Лада-Калина" и "Рено-Логан".

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Андрей Григорьев
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