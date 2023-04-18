В Ставрополе введён план "Сирена" после убийства мужчины во время стрельбы

Всё случилось в ночь на 18 апреля на парковке возле итальянского ресторана "Патио Верона" на улице Космонавтов. Неизвестные расстреляли чёрную "Ладу-Весту". После этого с места уехало три машины — "Приора", "Лада-Калина" и "Рено-Логан". В результате нападения пострадал мужчина, его госпитализировали с ранением шеи. Однако врачи не смогли спасти ставропольца. Теперь полиция разыскивает злоумышленников.