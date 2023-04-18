КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 07:08

В Ставрополе введён план "Сирена" после убийства мужчины во время стрельбы

<p>Пострадавшая в стрельбе машина в Ставрополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50234" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавшая в стрельбе машина в Ставрополе. Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестные расстреляли автомобиль с находящимся внутри мужчиной. Он погиб. В результате в городе введён план "Сирена", сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё случилось в ночь на 18 апреля на парковке возле итальянского ресторана "Патио Верона" на улице Космонавтов. Неизвестные расстреляли чёрную "Ладу-Весту". После этого с места уехало три машины — "Приора", "Лада-Калина" и "Рено-Логан". В результате нападения пострадал мужчина, его госпитализировали с ранением шеи. Однако врачи не смогли спасти ставропольца. Теперь полиция разыскивает злоумышленников.

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Светлана Оперук
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