В Ставрополе введён план "Сирена" после убийства мужчины во время стрельбы
Пострадавшая в стрельбе машина в Ставрополе. Обложка © Telegram / SHOT
Неизвестные расстреляли автомобиль с находящимся внутри мужчиной. Он погиб. В результате в городе введён план "Сирена", сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё случилось в ночь на 18 апреля на парковке возле итальянского ресторана "Патио Верона" на улице Космонавтов. Неизвестные расстреляли чёрную "Ладу-Весту". После этого с места уехало три машины — "Приора", "Лада-Калина" и "Рено-Логан". В результате нападения пострадал мужчина, его госпитализировали с ранением шеи. Однако врачи не смогли спасти ставропольца. Теперь полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее в Петербурге подросток "ради шутки" устроил стрельбу в школе из пневматического пистолета. В результате он ранил четырёх детей. СУ СК Петербурга завело уголовное дело на подростка.