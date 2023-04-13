Четверо участников конфликта со стрельбой в Москве явились в полицию

Четверо участников конфликта со стрельбой в Новой Москве самостоятельно явились в полицию, уже возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала замначальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.

В ведомстве уточнили, что в ходе инцидента был ранен мужчина 2000 года рождения. Стрелявший вместе с тремя участниками конфликта скрылся с места происшествия на машине. Позже стражи порядка обнаружили авто злоумышленников, оставленное на Варшавском шоссе.

"Личности предполагаемых правонарушителей установлены. Понимая невозможность уйти от ответственности за совершённое деяние, четверо ранее скрывшихся граждан самостоятельно явились в УВД по ТиНАО", — сказала Гузь.