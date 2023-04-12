На владельце разыскиваемого в Москве Porsche Cayenne числится три вида оружия

На владельце разыскиваемого в Москве из-за стрельбы тёмного Porsche Cayenne числится три вида оружия, а в авто могут находиться четыре человека. Об этом Лайфу рассказал источник.

Вечером 12 апреля неизвестный открыл стрельбу из-за разразившегося конфликта и скрылся на иномарке в Щербинке в Новой Москве. По нашим данным, владельцем разыскиваемого авто является 28-летний уроженец Ингушетии. Пока неизвестно, находился ли он за рулём. В настоящее время план "Перехват" объявлен также в Московской области. Всем полицейским рекомендовано патрулировать улицы в бронежилетах.