КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 18:58

На владельце разыскиваемого в Москве Porsche Cayenne числится три вида оружия

На владельце разыскиваемого в Москве из-за стрельбы тёмного Porsche Cayenne числится три вида оружия, а в авто могут находиться четыре человека. Об этом Лайфу рассказал источник.

Вечером 12 апреля неизвестный открыл стрельбу из-за разразившегося конфликта и скрылся на иномарке в Щербинке в Новой Москве. По нашим данным, владельцем разыскиваемого авто является 28-летний уроженец Ингушетии. Пока неизвестно, находился ли он за рулём. В настоящее время план "Перехват" объявлен также в Московской области. Всем полицейским рекомендовано патрулировать улицы в бронежилетах.

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Как уже ранее сообщал Лайф, в Москве объявили план "Перехват" для поиска вооружённых людей на Porsche. В настоящее время дополнительные силы патрулируют выезд из столицы. О пострадавших пока не сообщалось.

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ТАСС / Сергей Петров

Наталья Исакова
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