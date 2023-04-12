В Москве объявили план "Перехват" для поиска вооружённых людей на Porsche

В Москве объявлен план "Перехват" для поимки участников перестрелки, которая произошла ранее. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, полицейские разыскивают тёмный Porsche Cayenne. Последний раз иномарку видели мчащейся по Варшавскому шоссе в районе Чертаново Южное. В настоящее время дополнительные силы патрулируют выезд из столицы, полицейским рекомендовано быть в бронежилетах. О пострадавших пока не сообщалось, подробности случившегося уточняются.