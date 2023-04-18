Момент расстрела автомобиля с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео
Лайф публикует видео с моментом стрельбы в Ставрополе
Момент стрельбы по машине с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Неизвестные расстреляли автомобиль в Ставрополе. Видео © Telegram / SHOT
Примерно 35 раз неизвестные выстрелили по "ладе-весте" на парковке возле итальянского ресторана. После этого они быстро сели в машины и скрылись. В настоящий момент в городе продолжает действовать план "Сирена", правоохранители всё ещё ищут подозреваемых.
Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли автомобиль с находившимся внутри мужчиной в Ставрополе. После этого с места уехали три машины: "Приора", "Лада-Калина" и "Рено-Логан". В результате происшествия мужчина погиб.
Telegram / SHOT