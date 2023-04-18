Момент расстрела автомобиля с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео

Момент стрельбы по машине с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Неизвестные расстреляли автомобиль в Ставрополе. Видео © Telegram / SHOT

Примерно 35 раз неизвестные выстрелили по "ладе-весте" на парковке возле итальянского ресторана. После этого они быстро сели в машины и скрылись. В настоящий момент в городе продолжает действовать план "Сирена", правоохранители всё ещё ищут подозреваемых.