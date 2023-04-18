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18 апреля, 10:34

Момент расстрела автомобиля с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео

Лайф публикует видео с моментом стрельбы в Ставрополе

Момент стрельбы по машине с мужчиной внутри в Ставрополе попал на видео. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Неизвестные расстреляли автомобиль в Ставрополе. Видео © Telegram / SHOT

Примерно 35 раз неизвестные выстрелили по "ладе-весте" на парковке возле итальянского ресторана. После этого они быстро сели в машины и скрылись. В настоящий момент в городе продолжает действовать план "Сирена", правоохранители всё ещё ищут подозреваемых.

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Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли автомобиль с находившимся внутри мужчиной в Ставрополе. После этого с места уехали три машины: "Приора", "Лада-Калина" и "Рено-Логан". В результате происшествия мужчина погиб.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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