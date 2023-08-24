Стрельбу в Хабаровске открыли из-за мигранта, который пытался сбежать во время облавы

Стрельбу у автовокзала в Хабаровске открыли из-за мигранта из Киргизии, который пытался сбежать от полицейских во время вечерней облавы на нелегалов. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с моментом стрельбы.

Стрельба у автовокзала в Хабаровске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, приезжий из Киргизии, убегая от правоохранителей, запрыгнул в авто, сбил сотрудника и попытался скрыться. Погоня продолжалась около минуты. По машине открыли огонь и ранили иностранца.

За рулём находился 20-летний Санжарбек Р., он задержан.