Стрельбу в Хабаровске открыли из-за мигранта, который пытался сбежать во время облавы
Стрельбу в Хабаровске открыли из-за мигранта
Стрельбу у автовокзала в Хабаровске открыли из-за мигранта из Киргизии, который пытался сбежать от полицейских во время вечерней облавы на нелегалов. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с моментом стрельбы.
Стрельба у автовокзала в Хабаровске. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, приезжий из Киргизии, убегая от правоохранителей, запрыгнул в авто, сбил сотрудника и попытался скрыться. Погоня продолжалась около минуты. По машине открыли огонь и ранили иностранца.
За рулём находился 20-летний Санжарбек Р., он задержан.
Напомним, ранее сообщалось, что стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске, в результате один человек получил ранения и был госпитализирован.
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