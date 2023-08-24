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24 августа, 14:30
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Стрельбу в Хабаровске открыли из-за мигранта, который пытался сбежать во время облавы

Стрельбу в Хабаровске открыли из-за мигранта

Стрельбу у автовокзала в Хабаровске открыли из-за мигранта из Киргизии, который пытался сбежать от полицейских во время вечерней облавы на нелегалов. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с моментом стрельбы.

Стрельба у автовокзала в Хабаровске. Видео © SHOT 

По данным телеграм-канала, приезжий из Киргизии, убегая от правоохранителей, запрыгнул в авто, сбил сотрудника и попытался скрыться. Погоня продолжалась около минуты. По машине открыли огонь и ранили иностранца.

За рулём находился 20-летний Санжарбек Р., он задержан.

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Напомним, ранее сообщалось, что стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске, в результате один человек получил ранения и был госпитализирован.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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