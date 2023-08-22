Россиянин искал грибы и обнаружил, что его нашёл тигр

В Хабаровском крае грибник встретил амурского тигра недалеко от посёлка Ванино. Дикий зверь в течение нескольких секунд стоял и внимательно разглядывал мужчину, после чего спокойно ушёл в лес.

В Хабаровском крае грибник встретил тигра. Видео © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Как отметил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, подобные встречи в лесу вовсе не редкость. Люди нередко сталкиваются с копытными животными, волками и медведями. С полосатыми хищниками реже, но и такое бывает.

"И человек, и тигр повели себя правильно, поэтому не случилось конфликтной ситуации. Тигр, если он не ранен, не нападает на человека. Что, собственно, и подтверждает этот ролик", — прокомментировал кадры Арамилев в беседе с RT.