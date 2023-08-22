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22 августа, 15:52

Россиянин искал грибы и обнаружил, что его нашёл тигр

В Хабаровском крае грибник столкнулся в лесу с тигром

В Хабаровском крае грибник встретил амурского тигра недалеко от посёлка Ванино. Дикий зверь в течение нескольких секунд стоял и внимательно разглядывал мужчину, после чего спокойно ушёл в лес.

В Хабаровском крае грибник встретил тигра. Видео © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Как отметил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, подобные встречи в лесу вовсе не редкость. Люди нередко сталкиваются с копытными животными, волками и медведями. С полосатыми хищниками реже, но и такое бывает.

"И человек, и тигр повели себя правильно, поэтому не случилось конфликтной ситуации. Тигр, если он не ранен, не нападает на человека. Что, собственно, и подтверждает этот ролик", прокомментировал кадры Арамилев в беседе с RT.

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Ранее Лайф сообщал, что истощённый тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае. Животное удалось отогнать бензопилой, а пострадавший отделался лёгкими травмами.

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Кадр из видео Telegram / Центр "Амурский тигр"

Наталья Исакова
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