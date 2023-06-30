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30 июня, 08:08

Истощённый тигр напал на человека в Хабаровском крае

Истощённый краснокнижный амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Управлении охотничьего хозяйства правительства региона. Инцидент произошёл 28 июня.

"Сильно истощённый тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады на делянке в пяти километрах от посёлка Золотой муниципального района им. Лазо", — указано в телеграм-канале управления.

Пострадавший отделался лёгкими травмами. В соцсетях ранее рассказали обстоятельства нападения: якобы вальщик леса отошёл от трактора, его схватил за ногу тигр и потянул. Хищник был взрослым и очень худым. Двое находившихся рядом рабочих включили бензопилу и отогнали животное.

В Хабаровском крае число конфликтных ситуацией с амурскими тиграми за последний год увеличилось. Это происходит в том числе из-за сокращения популяции кабана, считают эксперты.

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Ранее сообщалось, что на российского певца Shaman едва не набросился тигр. Инцидент произошёл в Кирове. Исполнитель выступал в цирке, а после концерта в подтрибунном помещении он решил покормить тигров. Один из них чуть не бросился на певца.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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