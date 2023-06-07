На певца Shaman едва не набросился тигр после выступления в Кирове

На российского певца Shaman (Ярослав Дронов) едва не набросился тигр. Инцидент произошёл в Кирове. Об этом сам исполнитель рассказал в своём телеграм-канале.

Певец выступал в цирке, а после концерта в подтрибунном помещении он решил покормить тигров. Один из них чуть не бросился на Дронова.

"Я не боюсь. Мяса нет, есть только руки, хотя мне они особо не нужны. Главное, чтобы голос был, я же не пианист", — заявил он.