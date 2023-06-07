Регион

Уведомления отключены

7 июня, 08:46

На певца Shaman едва не набросился тигр после выступления в Кирове

На российского певца Shaman (Ярослав Дронов) едва не набросился тигр. Инцидент произошёл в Кирове. Об этом сам исполнитель рассказал в своём телеграм-канале.

Певец выступал в цирке, а после концерта в подтрибунном помещении он решил покормить тигров. Один из них чуть не бросился на Дронова.

"Я не боюсь. Мяса нет, есть только руки, хотя мне они особо не нужны. Главное, чтобы голос был, я же не пианист", — заявил он.

Shaman и Джефф Монсон задумались о выпуске совместного хита

Shaman и Джефф Монсон задумались о выпуске совместного хита

Ранее Лайф писал о том, что мошенники обманули московскую модель, сначала предложив ей сняться в клипе певца Shaman, а затем начав вымогать деньги.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов )
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров