Московская модель клюнула на предложение сняться в клипе Shaman, но нарвалась на алчных обманщиков

Мошенники обманули московскую модель, сначала предложив ей сняться в клипе певца Shaman (Ярослав Дронов), а затем начав вымогать деньги. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 36-летняя модель наткнулась в кастинг-группе на предложение сняться в массовке для нового клипа певца Shaman за хороший гонорар. Девушка скинула портфолио и параметры, и на первом этапе её кандидатуру одобрили. После этого менеджеры попросили пройти онлайн-кастинг, но сначала скинуть 700 рублей за аренду костюма для клипа. Деньги пообещали вернуть в день съёмок. Кандидатка перевела 700 рублей, попозировала полуобнажённой в разных ракурсах в режиме видеоконференции. Ей обещали позвонить.

Вскоре женщине действительно позвонили, но не продюсеры, а мошенники: они вымогали деньги, угрожая слить фото в Сеть. Но модель решила идти в полицию.

Кстати, Shaman действительно на днях выпустил новый клип на песню "Мёд". Главные герои видео — сам певец и целая сотня невест из разных уголков России. По сюжету каждая из них идёт по дорожке к алтарю и надевает кольцо на палец жениху. Кстати, сексолог назвала Shaman в этом клипе "типичным мужчиной-самцом".