"Типичный самец": Сексолог оценила образ Shaman в его новом скандальном клипе

Клип российского певца Shaman (Ярослава Дронова) на песню "Мёд" с сотней девушек, которые хотят выйти за него замуж, — абсолютно гетеросексуальная история. Об этом заявила сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru.

"Мы видим типичного мужчину-самца. Это даже, наверное, лучше того, что нам пытаются навязать Запад или США. Это абсолютно гетеросексуальная история, намекающая на продолжение рода. Ничего плохого нет, скорее наоборот", — считает эксперт.

По мнению сексолога, сейчас мало мужчин, на этом фоне, тем более в этом клипе, нет ничего плохого. Запад, считает Миллер, пропагандирует гораздо худшие вещи.