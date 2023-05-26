"Типичный самец": Сексолог оценила образ Shaman в его новом скандальном клипе
Сексолог Миллер увидела в певце Shaman самца из-за его образа в новом клипе
Клип российского певца Shaman (Ярослава Дронова) на песню "Мёд" с сотней девушек, которые хотят выйти за него замуж, — абсолютно гетеросексуальная история. Об этом заявила сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru.
"Мы видим типичного мужчину-самца. Это даже, наверное, лучше того, что нам пытаются навязать Запад или США. Это абсолютно гетеросексуальная история, намекающая на продолжение рода. Ничего плохого нет, скорее наоборот", — считает эксперт.
По мнению сексолога, сейчас мало мужчин, на этом фоне, тем более в этом клипе, нет ничего плохого. Запад, считает Миллер, пропагандирует гораздо худшие вещи.
Как рассказывал Лайф, Shaman снял клип с сотней невест из разных уголков России. Девушки приехали на съёмки со своими свадебными платьями.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров