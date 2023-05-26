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26 мая, 15:22

"Типичный самец": Сексолог оценила образ Shaman в его новом скандальном клипе

Сексолог Миллер увидела в певце Shaman самца из-за его образа в новом клипе

Клип российского певца Shaman (Ярослава Дронова) на песню "Мёд" с сотней девушек, которые хотят выйти за него замуж, — абсолютно гетеросексуальная история. Об этом заявила сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru.

"Мы видим типичного мужчину-самца. Это даже, наверное, лучше того, что нам пытаются навязать Запад или США. Это абсолютно гетеросексуальная история, намекающая на продолжение рода. Ничего плохого нет, скорее наоборот", считает эксперт.

По мнению сексолога, сейчас мало мужчин, на этом фоне, тем более в этом клипе, нет ничего плохого. Запад, считает Миллер, пропагандирует гораздо худшие вещи.

Shaman выразил респект Андрею Губину, назвавшему его творчество нафталином

Shaman выразил респект Андрею Губину, назвавшему его творчество нафталином

Как рассказывал Лайф, Shaman снял клип с сотней невест из разных уголков России. Девушки приехали на съёмки со своими свадебными платьями.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Светлана Оперук
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