Shaman и Джефф Монсон задумались о выпуске совместного хита

Певец Shaman (Ярослав Дронов) обдумывает идею создания нового хита с участием американского и российского бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона. Об этом рассказали в пресс-службе музыканта в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Помощник певца Антон Коробков-Землянский отметил, что хит "Я русский" уже стал чем-то большим, чем просто песня исполнителя Shaman. И теперь Дронову предстоит вдумчиво и осторожно подойти к созданию нового подобного произведения.

"Это как в гимне слова вырезать или музыку. Если даже сам артист начнёт это делать, он этим подаст нехороший пример. Все видели, что случилось с Гудковым, который после своей пародии был вынужден уехать из страны. Его захейтили, отменили все корпоративы", — отметил Коробков-Землянский.

По его словам, Монсон может спеть "Теперь я тоже русский". В любом случае Shaman готов обсудить сотрудничество, но нужно будет продумать, обстоятельства встречи спортсмена с артистом. Сам Монсон признался, что хит Дронова вдохновляет его.