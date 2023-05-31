Shaman и Джефф Монсон задумались о выпуске совместного хита
Певец Shaman (Ярослав Дронов) обдумывает идею создания нового хита с участием американского и российского бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона. Об этом рассказали в пресс-службе музыканта в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Помощник певца Антон Коробков-Землянский отметил, что хит "Я русский" уже стал чем-то большим, чем просто песня исполнителя Shaman. И теперь Дронову предстоит вдумчиво и осторожно подойти к созданию нового подобного произведения.
"Это как в гимне слова вырезать или музыку. Если даже сам артист начнёт это делать, он этим подаст нехороший пример. Все видели, что случилось с Гудковым, который после своей пародии был вынужден уехать из страны. Его захейтили, отменили все корпоративы", — отметил Коробков-Землянский.
По его словам, Монсон может спеть "Теперь я тоже русский". В любом случае Shaman готов обсудить сотрудничество, но нужно будет продумать, обстоятельства встречи спортсмена с артистом. Сам Монсон признался, что хит Дронова вдохновляет его.
"Это очень интересно. Спеть песню "Я русский" — звучит здорово", — подчеркнул Джефф Монсон.
Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. Осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z в знак поддержки Донбасса. Монсон заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России, а от гражданства США намерен отказаться, так как считает Вашингтон виновником многих военных конфликтов на планете.
ТАСС / URA.RU / Владимир Жабриков, © ТАСС / Гавриил Григоров