"Наконец-то я русский!": Монсона осчастливил отказ от гражданства США

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, что он отказывался от гражданства США. По словам спортсмена, он нисколько не жалеет о своём решении и теперь счастлив быть русским.

"Отказ от гражданства США занял у меня практически год. Но финальная часть прошла очень быстро, практически незаметно в консульстве в Стамбуле. Наконец-то я русский! Я счастлив!" — сказал 52-летний Монсон в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".