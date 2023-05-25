"Наконец-то я русский!": Монсона осчастливил отказ от гражданства США
Отказавшийся от гражданства США Джефф Монсон заявил, что счастлив быть русским
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, что он отказывался от гражданства США. По словам спортсмена, он нисколько не жалеет о своём решении и теперь счастлив быть русским.
"Отказ от гражданства США занял у меня практически год. Но финальная часть прошла очень быстро, практически незаметно в консульстве в Стамбуле. Наконец-то я русский! Я счастлив!" — сказал 52-летний Монсон в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. Осенью прошлого года боец сделал татуировку с буквой Z в знак поддержки Донбасса. Монсон заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России, а от гражданства США намерен отказаться, так как считает Вашингтон виновником многих военных конфликтов на планете.
ТАСС / Вадим Брайдов