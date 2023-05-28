Появились новые версии о нападении хищника на девушку в Приморье

Атаковавший девушку близ села Раковка в Приморье тигр сам ушёл после нападения, потому что у него не было цели её убивать. Такое мнение высказали в центре "Амурский тигр". Там добавили, что ещё уточняют причины инцидента и состояние хищника.

"Девушка от него не отбивалась. Зверь её сам оставил, ввиду того что у него не было цели её убивать. Сейчас установят все обстоятельства, в том числе что с тигром и почему это произошло, тогда и примут решение по дальнейшим действиям", — заявили в центре в интервью "Газета.ru".

Мы ранее писали о случившемся. Согласно предварительной версии, группа людей поехала в тайгу на поиски пропавшей собаки, им удалось обнаружить следы крови и примятую траву. Девушка отделилась от группы и пошла по следу, а её спутники отъехали назад, чтобы развернуть машину. Жительница Приморья какое-то время шла по следу, после чего на неё и напал хищник.

В СМИ были опубликованы четыре разные причины атаки зверя. Telegram-канал Amur Mash писал, что пострадавшая несколько раз меняла показания: сперва говорила, что собирала папоротник, потом что отошла в туалет, в итоге рассказала версию о пропавшей собаке. А Telegram-канал 112 сообщил, что полицией рассматривается версия о том, что группа на машине специально выслеживала хищника, узнав, что он хранит свою добычу в этой местности. В качестве аргумента они указывают на то, что муж пострадавшей — охотник, которого мог соблазнить трофей из тигриной шкуры.

Последнее заявление в соцсетях опротестовала сестра пострадавшей, указав на то, что тигр напал сзади. А в разговоре с "Газетой.ru" она рассказала о сильном ангеле-хранителе своей сестры.