В ЕАО браконьер застрелил из охотничьего ружья амурского тигра и спрятал его останки в тайник

В Облученском районе Еврейской автономной области нашли останки амурского тигра, которые были спрятаны в тайнике. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

"На приграничной территории Облученского района Еврейской автономной области сотрудниками Пограничного управления обнаружены и изъяты останки одной незаконно добытой особи амурского тигра. Останки животного находились в тщательно замаскированном тайнике недалеко от населённого пункта", — говорится в сообщении.

Пограничники установили, что россиянин 1991 года рождения застрелил самку амурского тигра из охотничьего ружья и закопал её останки. У браконьера изъяли незарегистрированное оружие и боеприпасы, их направили в отделение полиции. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". Россиянину грозит до четырёх лет лишения свободы.