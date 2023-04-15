Тигр утащил собаку вместе с будкой прямо из двора дома в Приморье
В Приморье тигр утащил в лес собаку, которая сторожила один из частных домов. Очевидцы опубликовали в Сети кадры со следами полосатого хищника и сопротивлениями несчастного пса.
"Тигра пришла, одну собаку спёрла, короче говоря", — рассказывает удивлённый очевидец.
Голодный тигр утащил собаку вместе с будкой в Приморском селе Молчановка. Видео © VK / Интересный Владивосток
Всё произошло в селе Молчановка. Как рассказал местный житель, голодный хищник наведался к ним ночью. Тигр зашёл на участок и утащил сторожевую собаку, причём вместе с цепью и будкой. Попытки пса противостоять сильному зверю оказались тщетными. В итоге на утро жители заметили в десятке метров от дома будку и следы борьбы. К слову, на участке есть ещё животные, за которых автор видео теперь сильно переживает.
"У меня ещё две собаки... Не знаю, что теперь делать", — посетовал мужчина.
Ранее Лайф рассказывал, как тигр чуть до смерти не задрал тракториста в Хабаровском крае. Голодный хищник попытался разорвать мужчину на части, однако, к счастью, беднягу удалось спасти — животное отбили коллеги.
ТАСС / Юрий Смитюк