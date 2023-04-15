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15 апреля, 09:03

Тигр утащил собаку вместе с будкой прямо из двора дома в Приморье

В Приморье тигр утащил в лес собаку, которая сторожила один из частных домов. Очевидцы опубликовали в Сети кадры со следами полосатого хищника и сопротивлениями несчастного пса.

"Тигра пришла, одну собаку спёрла, короче говоря", — рассказывает удивлённый очевидец.

Голодный тигр утащил собаку вместе с будкой в Приморском селе Молчановка. Видео © VK / Интересный Владивосток

Всё произошло в селе Молчановка. Как рассказал местный житель, голодный хищник наведался к ним ночью. Тигр зашёл на участок и утащил сторожевую собаку, причём вместе с цепью и будкой. Попытки пса противостоять сильному зверю оказались тщетными. В итоге на утро жители заметили в десятке метров от дома будку и следы борьбы. К слову, на участке есть ещё животные, за которых автор видео теперь сильно переживает.

"У меня ещё две собаки... Не знаю, что теперь делать", — посетовал мужчина.

"Прыгнул в окно и начал давить": Тигр напал на охотника прямо в доме

"Прыгнул в окно и начал давить": Тигр напал на охотника прямо в доме

Ранее Лайф рассказывал, как тигр чуть до смерти не задрал тракториста в Хабаровском крае. Голодный хищник попытался разорвать мужчину на части, однако, к счастью, беднягу удалось спасти — животное отбили коллеги.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Николь Вербер
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