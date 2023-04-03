Решил закусить собакой: Под Хабаровском убивавшего скот тигра поймали на "месте преступления"

В Хабаровском крае отловили очередного — уже пятого — "конфликтного" тигра. Такой эпитет в описании животного употребил губернатор Михаил Дегтярёв. Операция по отлову, по его словам, была проведена в посёлке Золотой района имени Лазо, в нескольких десятках километров от краевого центра.

Отловленный в Хабаровском крае тигр. Фото © Telegram / Degtyarev_Info

Как рассказал Дегтярёв, несколько недель этот краснокнижный хищник держал местное население в страхе. Он утащил бычка, поранил корову, съел нескольких собак.

"Сегодня ночью тигр залез в подворье за очередной собакой и был пойман с поличным специалистами Управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и центра "Амурский тигр", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Первое обследование показало, что это молодая тигрица, она здорова. Теперь судьбу хищницы будут решать в Росприроднадзоре. Её могут отправить на реабилитацию или сразу выпустить в тайгу.