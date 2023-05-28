Тигр напал на жительницу Приморья, когда она искала пропавшую собаку

В Уссурийском городском округе около села Раковка девушку ранил тигр. Об этом рассказали представили центра "Амурский тигр" со слов участников событий. На месте ЧП работают инспекторы охотнадзора.

Примятая трава и следы крови. Фото © Центр "Амурский тигр"

Отправной точкой ситуации стала пропажа собаки накануне. Группа на грузовой машине отправилась на её поиски. Им удалось найти в тайге следы крови и примятую траву примерно в 3,5 км от села Раковка Уссурийского городского округа. Участница поисковой группы вышла из машины для изучения следов, а машина с её товарищами отъехала для разворота.

Девушка вышла на обочину и прошло какое-то расстояние по обнаруженным следам, при этом она несколько раз слышала рёв тигра — обычно таким образом они обозначают свою территорию, но решила проигнорировать предупреждение. После этого зверь напал на неё из своего укрытия, ранив ей руку от плеча до кисти, и вновь скрылся в тайге. Девушку отвезли в больницу, ей оказывают помощь.

Охотнадзор работает на месте нападения, устанавливая обстоятельства. Предварительная версия такова: тигр защищал свою добычу. Кроме того, есть вероятность, что зверь ранен, а это делает его ещё более опасным для людей.