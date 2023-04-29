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29 апреля, 06:45

Экс-глава МИД Австрии вложилась в проекты по поддержке амурских тигров

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль инвестирует в проекты в поддержку амурских тигров

<p>Амурский тигр. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Амурский тигр. Обложка © ТАСС / Zuma

Занесённых в Красную книгу Российской Федерации амурских тигров поддерживают во всём мире. Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль даже инвестирует в связанные с ними проекты.

"Я инвестирую в некоторые проекты, связанные с амурскими тиграми", — призналась она в беседе с РИА "Новости".

Кнайсль рассказала, что за последнее время сделала три перевода. При этом она не стала раскрывать, какие именно суммы отправляла.

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Кстати, когда-то бывший министр иностранных дел Австрии уже рассказывала о своей любви к животным. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Кнайсль призналась, что дома в Ливане, куда она переехала, у неё есть две собаки породы боксёр, два шотландских пони и две кошки. При этом политик добавила, что хочет завести кур и когда-нибудь свою мечту обязательно исполнит.

Николь Вербер
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