Экс-глава МИД Австрии вложилась в проекты по поддержке амурских тигров
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль инвестирует в проекты в поддержку амурских тигров
Амурский тигр. Обложка © ТАСС / Zuma
Занесённых в Красную книгу Российской Федерации амурских тигров поддерживают во всём мире. Экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль даже инвестирует в связанные с ними проекты.
"Я инвестирую в некоторые проекты, связанные с амурскими тиграми", — призналась она в беседе с РИА "Новости".
Кнайсль рассказала, что за последнее время сделала три перевода. При этом она не стала раскрывать, какие именно суммы отправляла.
Кстати, когда-то бывший министр иностранных дел Австрии уже рассказывала о своей любви к животным. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Кнайсль призналась, что дома в Ливане, куда она переехала, у неё есть две собаки породы боксёр, два шотландских пони и две кошки. При этом политик добавила, что хочет завести кур и когда-нибудь свою мечту обязательно исполнит.