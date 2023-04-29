Экс-глава МИД Австрии вложилась в проекты по поддержке амурских тигров

Кнайсль рассказала, что за последнее время сделала три перевода. При этом она не стала раскрывать, какие именно суммы отправляла.

Кстати, когда-то бывший министр иностранных дел Австрии уже рассказывала о своей любви к животным. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Кнайсль призналась, что дома в Ливане, куда она переехала, у неё есть две собаки породы боксёр, два шотландских пони и две кошки. При этом политик добавила, что хочет завести кур и когда-нибудь свою мечту обязательно исполнит.