Медведь целый день пугал жителей Костромы и в итоге был усыплён лишь на дереве

В Костроме сотрудники МЧС были подняты по тревоге из-за медведя, который разгуливал по городу и пугал местных жителей. Прибывшие на место спасатели спугнули хищника, и он забрался на дерево. Спустить животное удалось лишь благодаря дротику со снотворным, сообщил телеграм-канал SHOT.

Приключения лесного гостя были зафиксированы камерами видеонаблюдения в минувший понедельник. На опубликованных кадрах видно, как медведь вынуждает двух мужчин пуститься в бегство. Сигнал о разгуливающем животном поступил в городские службы ещё днём, однако поймать косолапого удалось лишь после захода солнца. Теперь полиция выясняет, как хищник оказался в столице области.

Нападение медведя на людей в Костроме. Видео © t.me / SHOT