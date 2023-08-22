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22 августа, 02:10

Медведь целый день пугал жителей Костромы и в итоге был усыплён лишь на дереве

Костромские спасатели поймали медведя, который гулял по городу и пугал людей

В Костроме сотрудники МЧС были подняты по тревоге из-за медведя, который разгуливал по городу и пугал местных жителей. Прибывшие на место спасатели спугнули хищника, и он забрался на дерево. Спустить животное удалось лишь благодаря дротику со снотворным, сообщил телеграм-канал SHOT.

Приключения лесного гостя были зафиксированы камерами видеонаблюдения в минувший понедельник. На опубликованных кадрах видно, как медведь вынуждает двух мужчин пуститься в бегство. Сигнал о разгуливающем животном поступил в городские службы ещё днём, однако поймать косолапого удалось лишь после захода солнца. Теперь полиция выясняет, как хищник оказался в столице области.

Нападение медведя на людей в Костроме. Видео © t.me / SHOT

Названо 3 запретных поступка, которые могут стать роковыми при встрече с медведем в лесу

Названо 3 запретных поступка, которые могут стать роковыми при встрече с медведем в лесу

Ранее дикие медведи перепугали жителей четырёх подмосковных деревень. Им посоветовали воздержаться от посещения леса в ближайшее время и ждать, пока животные не покинут область.

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Кадр видео t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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