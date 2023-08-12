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12 августа, 13:06

Два медведя с медвежатами напугали жителей нескольких деревень в Подмосковье

В Московской области заметили четырёх медведей в районе деревень Ватулино, Вандово, Клеменьево и Петрово. Как рассказал директор Рузского охотничье-рыболовного хозяйства Александр Васьковский, это медведица с двумя медвежатами и взрослый медведь. Жителям рекомендуют не посещать лес.

"Я их лично в тепловизор наблюдал и предупреждение передал в администрацию. Только это не семья медведей: самка с детёнышами, а за ними в паре километров идёт самец. Медведи семьи в нашем понимании не создают", — сказал эксперт в беседе с kp.ru.

Он считает, что медведи могли прийти из Тверской области. Они выбирают для кормления квадрат площадью 10 на 10 километров, а в Московской области богатейшая кормовая база для этих животных. Специалист убеждён, что животные при этом не останутся зимовать в Подмосковье.

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Медвежонок наделал шума в аэропорту Дубая, выбравшись из "плена" в самолёте

Ранее Лайф рассказывал о том, что в горном массиве Хибины житель Мурманска мощным криком отогнал медведей, которые ему повстречались.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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