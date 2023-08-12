Два медведя с медвежатами напугали жителей нескольких деревень в Подмосковье

В Московской области заметили четырёх медведей в районе деревень Ватулино, Вандово, Клеменьево и Петрово. Как рассказал директор Рузского охотничье-рыболовного хозяйства Александр Васьковский, это медведица с двумя медвежатами и взрослый медведь. Жителям рекомендуют не посещать лес.

"Я их лично в тепловизор наблюдал и предупреждение передал в администрацию. Только это не семья медведей: самка с детёнышами, а за ними в паре километров идёт самец. Медведи семьи в нашем понимании не создают", — сказал эксперт в беседе с kp.ru.

Он считает, что медведи могли прийти из Тверской области. Они выбирают для кормления квадрат площадью 10 на 10 километров, а в Московской области богатейшая кормовая база для этих животных. Специалист убеждён, что животные при этом не останутся зимовать в Подмосковье.