Медвежонок наделал шума в аэропорту Дубая, выбравшись из "плена" в самолёте
Медведь сбежал из ящика в самолёте в аэропорту Дубая, задержав вылет на час
В Дубайском аэропорту медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке самолёта, что привело к задержке вылета на целый час. Кадры появились в Сети.
Медведь сломал свой ящик в самолёте в аэропорту Дубая. Видео © Twitter / Breaking aviation news
Инцидент произошёл на борту лайнера Iraqi Airways. Медвежонок должен был лететь в Багдад, но в последний момент вырвался из клетки и начал спокойно прогуливаться по грузовому отсеку. На публикуемых кадрах видно, что животное выглядывает в открытый люк. Капитану самолёта пришлось принести извинения пассажирам за задержку вылета.
По данным Al Arabiya, медведь перевозился законно, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). О собственниках косолапого ничего не известно, однако говорится, что в Ираке разрешено держать диких животных у себя дома.
Ранее сотрудники Чеченского таможенного поста остановили 23-летнего россиянина, который хотел вывезти в Дубай более 200 кг биологических ресурсов, в том числе лапы медведя и камчатского краба.
Twitter / Breaking aviation news