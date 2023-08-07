Медвежонок наделал шума в аэропорту Дубая, выбравшись из "плена" в самолёте

В Дубайском аэропорту медведь сбежал из ящика в грузовом отсеке самолёта, что привело к задержке вылета на целый час. Кадры появились в Сети.

Медведь сломал свой ящик в самолёте в аэропорту Дубая. Видео © Twitter / Breaking aviation news

Инцидент произошёл на борту лайнера Iraqi Airways. Медвежонок должен был лететь в Багдад, но в последний момент вырвался из клетки и начал спокойно прогуливаться по грузовому отсеку. На публикуемых кадрах видно, что животное выглядывает в открытый люк. Капитану самолёта пришлось принести извинения пассажирам за задержку вылета.

По данным Al Arabiya, медведь перевозился законно, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). О собственниках косолапого ничего не известно, однако говорится, что в Ираке разрешено держать диких животных у себя дома.