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1 августа, 08:14

На таможне поймали россиянина, который хотел вывезти на свадьбу друга в Дубай 200 кг крабов и лап медведя

Таможенники не дали вывезти из РФ в Дубай крабов и лапы гималайского медведя

Сотрудники Чеченского таможенного поста остановили 23-летнего россиянина, который хотел вывезти в Дубай более 200 кг биологических ресурсов, в том числе лапы медведя и камчатского краба. Об этом Лайфу рассказали в ФТС России.

Парень сдал в багаж 12 коробок с нелегальным грузом. Просканировав его, таможенники обнаружили 12 лап гималайского медведя, 180 кг камчатского краба и 19 кг кусковой чаги. Примерная рыночная стоимость товаров может достигать одного миллиона рублей.

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

Пассажир заявил, что вёз крабов и чагу на свадьбу друга, а о медвежьих лапах в багаже не знал. Необходимые для законного вывоза разрешительные документы он тоже не оформлял.

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

Сейчас возбуждено дело за недекларирование товаров.

Сотрудник авиакомпании из ОАЭ пытался провезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах

Сотрудник авиакомпании из ОАЭ пытался провезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах

А ранее сотрудники таможенной службы в аэропорту Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьёв. При этом в декларации к посылке было заявлено, что в ней детские игрушки.

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ФТС РФ

Александра Вишнякова
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