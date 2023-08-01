На таможне поймали россиянина, который хотел вывезти на свадьбу друга в Дубай 200 кг крабов и лап медведя
Таможенники не дали вывезти из РФ в Дубай крабов и лапы гималайского медведя
Сотрудники Чеченского таможенного поста остановили 23-летнего россиянина, который хотел вывезти в Дубай более 200 кг биологических ресурсов, в том числе лапы медведя и камчатского краба. Об этом Лайфу рассказали в ФТС России.
Парень сдал в багаж 12 коробок с нелегальным грузом. Просканировав его, таможенники обнаружили 12 лап гималайского медведя, 180 кг камчатского краба и 19 кг кусковой чаги. Примерная рыночная стоимость товаров может достигать одного миллиона рублей.
На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ
На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ
На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ
Пассажир заявил, что вёз крабов и чагу на свадьбу друга, а о медвежьих лапах в багаже не знал. Необходимые для законного вывоза разрешительные документы он тоже не оформлял.
На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ
На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ
Сейчас возбуждено дело за недекларирование товаров.
А ранее сотрудники таможенной службы в аэропорту Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьёв. При этом в декларации к посылке было заявлено, что в ней детские игрушки.
ФТС РФ