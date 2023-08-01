На таможне поймали россиянина, который хотел вывезти на свадьбу друга в Дубай 200 кг крабов и лап медведя

Сотрудники Чеченского таможенного поста остановили 23-летнего россиянина, который хотел вывезти в Дубай более 200 кг биологических ресурсов, в том числе лапы медведя и камчатского краба. Об этом Лайфу рассказали в ФТС России.

Парень сдал в багаж 12 коробок с нелегальным грузом. Просканировав его, таможенники обнаружили 12 лап гималайского медведя, 180 кг камчатского краба и 19 кг кусковой чаги. Примерная рыночная стоимость товаров может достигать одного миллиона рублей.

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

Пассажир заявил, что вёз крабов и чагу на свадьбу друга, а о медвежьих лапах в багаже не знал. Необходимые для законного вывоза разрешительные документы он тоже не оформлял.

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

На таможне остановили россиянина, который хотел вывезти в Дубай 200 кг крабов, чаги и лап медведя. Фото © ФТС РФ

Сейчас возбуждено дело за недекларирование товаров.