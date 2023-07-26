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26 июля, 07:34

Сотрудник авиакомпании из ОАЭ пытался провезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах

На Внуковской таможне нашли контрабанду бриллиантов у гражданина Узбекистана

<p>Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС</p>

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Внуковские таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов почти на 5 млн рублей: незадекларированные драгоценности пытался ввезти в Россию сотрудник авиакомпании из ОАЭ, тайник находился в нижнем белье пассажира. Подробности Лайфу рассказали в ФТС.

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Инспекторы остановили 39-летнего мужчину в "зелёном коридоре", но он заявил, что ничего скрытого от контроля у него нет. Однако личный досмотр показал обратное: таможенник обнаружил в нижнем белье пассажира тайник с россыпью бриллиантов — более 60 камушков были упакованы в пакеты.

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

"После досмотра мужчина объяснил, что является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников. Он заявил, что с таможенными правилами знаком частично, а стоимость товаров, которые вёз в подарок, по его мнению, не превышала 17 тысяч долларов США. Экспертиза подтвердила, что все драгоценные камни являются бриллиантами", — рассказали в Федеральной таможенной службе.

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Бриллианты, обнаруженные у гражданина Узбекистана на Внуковской таможне. Фото © ФТС

Кроме того, иностранец вёз родственникам 13 коробок с различной техникой Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов GIA и IGI на драгоценные камни, подтверждающих их происхождение и качественные характеристики.

Против пассажира возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, ему грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас гражданин Узбекистана арестован.

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А ранее таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира швейцарские наручные часы стоимостью 19 миллионов рублей, которые он привёз из Дубая. Выяснилось, что мужчина не задекларировал их, чтобы избежать таможенных платежей в размере 5,5 миллиона рублей. Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за контрабанду.

Александра Вишнякова
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