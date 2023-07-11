Регион

Уведомления отключены

11 июля, 09:58

Москвичу грозит семь лет из-за купленных в Дубае часов за 19 млн

Таможенники Внуково нашли у пассажира незадекларированные часы за 19 млн рублей

<p>Незадекларированные швейцарские часы за 19 млн рублей. Обложка © ФТС России</p>

Незадекларированные швейцарские часы за 19 млн рублей. Обложка © ФТС России

Таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира незадекларированные швейцарские наручные часы стоимостью 19 миллионов рублей, которые он привёз из Дубая. Об этом сообщили Лайфу в ФТС России.

  • Незадекларированные швейцарские часы за 19 млн рублей. Фото © ФТС России
    Незадекларированные швейцарские часы за 19 млн рублей. Фото © ФТС России
  • Незадекларированные швейцарские часы за 19 млн рублей. Фото © ФТС России
    Незадекларированные швейцарские часы за 19 млн рублей. Фото © ФТС России

Незадекларированные швейцарские часы за 19 млн рублей. Фото © ФТС России

1 / 2

Инспекторы проверили в "зелёном коридоре" в ходе выборочного таможенного контроля ручную кладь 28-летнего пассажира, прибывшего из Дубая. Он привёз в Москву наручные часы класса люкс производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic. Выяснилось, что мужчина не задекларировал их, чтобы избежать таможенных платежей в размере 5,5 миллиона рублей.

Согласно результатам таможенной экспертизы, металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло — из сапфира. Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов и за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас продолжается проверка в отношении пассажира.

Украинец попытался незаконно провезти в Россию оружие, ноутбуки и видеокамеры

Украинец попытался незаконно провезти в Россию оружие, ноутбуки и видеокамеры

Ранее таможенники Приморья изъяли у китайца незадекларированный самовар XIX века. Культурную ценность нашли во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса. Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости самовара с конфискацией.

Светлана Оперук
  • Новости
  • ФТС России
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров