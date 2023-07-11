Москвичу грозит семь лет из-за купленных в Дубае часов за 19 млн

Таможенники аэропорта Внуково изъяли у пассажира незадекларированные швейцарские наручные часы стоимостью 19 миллионов рублей, которые он привёз из Дубая. Об этом сообщили Лайфу в ФТС России.





Инспекторы проверили в "зелёном коридоре" в ходе выборочного таможенного контроля ручную кладь 28-летнего пассажира, прибывшего из Дубая. Он привёз в Москву наручные часы класса люкс производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic. Выяснилось, что мужчина не задекларировал их, чтобы избежать таможенных платежей в размере 5,5 миллиона рублей.

Согласно результатам таможенной экспертизы, металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло — из сапфира. Теперь рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов и за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас продолжается проверка в отношении пассажира.