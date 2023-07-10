Таможенники Приморья изъяли у китайца незадекларированный самовар XIX века

В Приморье сотрудники таможенной службы пресекли вывоз гражданином Китая за границу тульского самовара XIX века. Эта информация опубликована на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Культурную ценность обнаружили во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска Пограничный. Пятикилограммовый самовар находился в картонной коробке, а у мужчины не было разрешительных документов от Минкульта на его вывоз. Как объяснила начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни Наталья Дикова, жаровые самовары, произведённые до 1900 года, имеют особое художественное значение.

По оценке экспертов, данный самовар "жаровой, дровяной, производства тульской фабрики, изготовлен в конце XIX века". Он был изъят, а в отношении иностранца возбуждено административное дело по статье "Недекларирование товаров". Также рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Его ожидает штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией.