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5 июля, 09:37

Более 120 кг французских устриц уничтожили после незаконного ввоза в Россию

В Брянской области таможенники уничтожили 120 кг замороженных санкционных устриц

<p>В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС</p>

В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

В Брянской области таможенники обнаружили в легковом автомобиле более 120 килограммов замороженных французских устриц, которые пытались ввезти в Россию через Белоруссию. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

В ведомстве указали, что транспортное средство под управлением 24-летнего жителя Брянской области было задержано таможенниками в районе пункта пропуска Красный Камень. Всего изъято 20 картонных коробок с санкционным морским деликатесом. Установлено, что устрицы перевозились с нарушением санитарных норм и могли представлять опасность для потребителя.

В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

В итоге груз был уничтожен. А нарушителю грозит штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей.

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Иван Косицын
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