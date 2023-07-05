Более 120 кг французских устриц уничтожили после незаконного ввоза в Россию

В Брянской области таможенники обнаружили в легковом автомобиле более 120 килограммов замороженных французских устриц, которые пытались ввезти в Россию через Белоруссию. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

В ведомстве указали, что транспортное средство под управлением 24-летнего жителя Брянской области было задержано таможенниками в районе пункта пропуска Красный Камень. Всего изъято 20 картонных коробок с санкционным морским деликатесом. Установлено, что устрицы перевозились с нарушением санитарных норм и могли представлять опасность для потребителя.

В Брянской области таможенники уничтожили более 100 кг замороженных санкционных устриц. Фото предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС

В итоге груз был уничтожен. А нарушителю грозит штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей.