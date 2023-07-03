Двое китайцев обмотали себя редкими деликатесами и попытались выехать из России

Российские таможенники задержали двоих граждан Китая, которые ехали на рейсовом автобусе из Приморья и пытались вывезти из РФ более десяти килограммов сушёного трепанга, спрятав его под одеждой. Об этом Лайфу рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).













Во время контроля пассажиров в пункте пропуска Краскино таможенники обратили внимание на иностранца, который заметно нервничал. Инспекторы решили провести устный опрос, во время которого мужчина проявил ещё большее беспокойство. При этом один из пассажиров, наблюдавший за опросом своего соотечественника, резко запаниковал.

Таможенники решили провести личный досмотр обоих мужчин, в ходе которого было обнаружено, что иностранцы пытались незаконно вывезти из страны пакеты с сушёным трепангом, примотав их скотчем вокруг пояса и ног. Часть товара они разместили в кроссовки вместо стелек. Всего изъято более десяти килограммов деликатеса. Примерная рыночная стоимость товара может превышать 300 тысяч рублей.

Один из нарушителей сознался, что перевозил популярный в Китае деликатес за вознаграждение. При этом оба злоумышленника знали, что данный вид товара ограничен к перемещению, поэтому намеренно спрятали его от таможенников. В отношении иностранцев Уссурийская таможня возбудила дела по ст. 16.1 КоАП РФ ("Сокрытие товаров от таможенного контроля"). Им грозит штраф до трёхкратного размера стоимости товаров с конфискацией.