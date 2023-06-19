В Приморье таможенники нашли килограммы редкого деликатеса под одеждой иностранца
Гражданин КНР пытался вывезти из РФ 3,5 кг дальневосточного трепанга
В Приморском крае таможенники обнаружили почти 3,5 килограмма дальневосточного трепанга под одеждой иностранца. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Гражданин Китая покидал Россию через пункт пропуска Полтавка. Мужчина заметно нервничал во время устного опроса, чем привлёк внимание таможенников. Личный досмотр показал, что вокруг пояса он примотал скотчем пакеты с трепангом, прикрыв контрабанду одеждой.
Китаец признался, что деликатес ему подарил друг в России. На нарушение турист решился сознательно, так как знал, что дальневосточный трепанг находится под угрозой исчезновения и ограничен к вывозу. Товар изъят и отправлен на экспертизу. В отношении иностранца завели дело, ему грозит штраф до трёхкратного размера стоимости трепанга с конфискацией.
Ранее сообщалось, что таможенники обнаружили в пассажирском автобусе, ехавшем из Москвы в Пятигорск, сотню контрафактных плюшевых чебурашек. Кроме того, таможенники нашли там 350 килограммов одежды с логотипами известных брендов.
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