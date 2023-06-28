Таможенники благодаря посылке из Испании обнаружили наркоферму в Твери
Посылка с гашишным маслом из Испании вывела таможенников на наркоферму в Твери. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ФТС.
"На наркоферму оперативников вывела заказанная 28-летним россиянином посылка с гашишным маслом из Испании. Наркотик находился в трёх пластиковых банках среди коробок с печеньем и шоколадом. В результате оперативно-разыскных мероприятий получатель отправления был задержан на выходе из почтового отделения", — рассказали в пресс-службе.
При обыске в квартире мужчины таможенники обнаружили комнату, оборудованную для культивации марихуаны. Там находились средства интенсивного освещения, необходимые для выращивания растений, а также более 400 г марихуаны, 22 куста и семена конопли. Изъятые вещества направлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье (контрабанда наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание по ней — заключение сроком до двадцати лет. Подозреваемый заключён под стражу, расследование продолжается.
Ранее в МВД сообщили о ликвидации четырёх нарколабораторий и изъятии 150 кг мефедрона. Все фигуранты дела задержаны и взяты под арест. В отношении них расследуются уголовные дела по статьям 30, 210, 228.1, 229.1 УК РФ.
Предоставлено Лайфу ФТС