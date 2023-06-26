В России ликвидировали четыре крупные нарколаборатории

Силовики пресекли деятельность четырёх нарколабораторий на территории России, которые производили запрещённые препараты, распространяли их и вывозили контрабандой за рубеж. Кадры задержания публикует МВД РФ.

Силовики пресекли деятельность четырёх нарколабораторий на территории России. Видео © t.me / МВД Медиа

"В результате проведённых при поддержке сотрудников Росгвардии оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержано 16 предполагаемых участников преступной организации, ликвидировано 4 нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 150 килограммов наркотических средств и более 2 тонн прекурсоров", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Группировка существовала с 2020 по 2022 год и имела чёткое разделение по обязанностям. Одна часть преступников производила мефедрон, другая занималась его доставкой региональным дилерам, которые, в свою очередь, искали покупателей. Год назад участники криминального сообщества даже попробовали провезти через границу три с половиной килограмма запрещённых веществ, предварительно спрятав их под корпусом кондиционера. Однако на таможне злоумышленники попались.

Все фигуранты дела задержаны и взяты под арест. В отношении них расследуются уголовные дела по статьям 30, 210, 228.1, 229.1 УК РФ.