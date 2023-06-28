Прилетевшего из Грузии москвича поймали с наркотиками во Внуково

Москвича с наркотиками задержали на таможне аэропорта Внуково, когда он прилетел из Тбилиси. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина прилетел из Грузии рейсом компании "Азимут". С собой у него было около грамма наркотиков, в том числе марихуана и её смесь с табаком и тетрагидроканнабинолом (веществом, получаемым из конопли).

Пронести запрещённые вещества мимо сотрудников таможни у москвича не получилось. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.