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28 июня, 05:22

Прилетевшего из Грузии москвича поймали с наркотиками во Внуково

SHOT: Во Внуково полиция задержала мужчину, прилетевшего из Тбилиси с марихуаной

Москвича с наркотиками задержали на таможне аэропорта Внуково, когда он прилетел из Тбилиси. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина прилетел из Грузии рейсом компании "Азимут". С собой у него было около грамма наркотиков, в том числе марихуана и её смесь с табаком и тетрагидроканнабинолом (веществом, получаемым из конопли).

Пронести запрещённые вещества мимо сотрудников таможни у москвича не получилось. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф писал, что бывшая орловская чиновница попалась с наркотиками в Шереметьево. 25-летняя экс-сотрудница регионального департамента здравоохранения прилетела в столицу из Китая и хотела выйти в город с запрещёнными веществами.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
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