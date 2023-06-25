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25 июня, 12:43

В Москве нигериец закупился наркотиками и пошёл в зоопарк, но был пойман

В Москве задержали гражданина Нигерии с наркотиками и его продавца

В Москве задержали 30-летнего гражданина Нигерии, у него нашли пакет с наркотическим веществом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Правоохранители остановили мужчину в Пресненском районе. Иностранец признался, что направлялся в зоопарк. Полицейские сочли подозрительным поведение мужчины и досмотрели его. В результате у него обнаружили небольшой пакетик с растительным веществом, похожим на наркотик.

Позднее полицейские нашли и продавца, он жил неподалёку от места задержания. В ходе обысков у него обнаружили и изъяли три стеклянные банки с остатками похожего на наркотики растительного вещества, электронные весы, пакеты и вакуумный упаковщик. Экспертиза определит точный вес и виды находки. Дилера задержали. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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