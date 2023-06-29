В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 50 кг кокаина в бананах

В порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Гавань. Ориентировочная стоимость партии на чёрном рынке превышает 450 миллионов рублей, сообщили Лайфу в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Согласно документам, груз следовал из стран Африки транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах. Наркотики выявлены таможенниками при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Инспектор увидел на мониторе посторонние предметы в скрытой полости холодильной установки.





В результате проверки из-под обшивки рефрижератора извлечены 50 упакованных в плёнку брикетов с белым порошком. Как выяснилось, изъятым веществом оказался кокаин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере дохода осуждённого за период до пяти лет.