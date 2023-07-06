Украинец попытался незаконно провезти в Россию оружие, ноутбуки и видеокамеры

В пункте пропуска Бурачки Псковской области таможенники задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно ввезти в РФ оружие, боеприпасы и устройства для видеонаблюдения. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).

"Мужчина прибыл из Латвии за рулём микроавтобуса. Он подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения о перемещаемых им личных вещах", — уточнили в ФТС.









Во время досмотра микроавтобуса таможенники нашли среди личных вещей 42-летнего мужчины револьвер модели Safari РФ-430, 28 патронов к нему, а также пневматическую винтовку и 75 пуль для неё. В автомобиле обнаружили оптический прицел, бинокль, видеокамеры, роутеры, ноутбуки и другую технику. Среди вещей также были старинные столовые ложки и фотоаппарат.

После проверки мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде боеприпасов и вооружения. Также ему грозит наказание ещё и по административной статье о недостоверном декларировании товаров.