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6 июля, 12:06

Украинец попытался незаконно провезти в Россию оружие, ноутбуки и видеокамеры

В Псковской области задержали украинца с оружием и техникой в микроавтобусе

<p>Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в РФ оружие и технику. Обложка © ФТС России</p>

Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в РФ оружие и технику. Обложка © ФТС России

В пункте пропуска Бурачки Псковской области таможенники задержали гражданина Украины. Он пытался незаконно ввезти в РФ оружие, боеприпасы и устройства для видеонаблюдения. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).

"Мужчина прибыл из Латвии за рулём микроавтобуса. Он подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой указал сведения о перемещаемых им личных вещах", — уточнили в ФТС.

  • Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России
    Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России
  • Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России
    Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России
  • Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России
    Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России
  • Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России
    Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России

Гражданин Украины пытался ввезти в РФ через Псковскую область оружие и различную технику. Фото © ФТС России

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Во время досмотра микроавтобуса таможенники нашли среди личных вещей 42-летнего мужчины револьвер модели Safari РФ-430, 28 патронов к нему, а также пневматическую винтовку и 75 пуль для неё. В автомобиле обнаружили оптический прицел, бинокль, видеокамеры, роутеры, ноутбуки и другую технику. Среди вещей также были старинные столовые ложки и фотоаппарат.

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После проверки мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде боеприпасов и вооружения. Также ему грозит наказание ещё и по административной статье о недостоверном декларировании товаров.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Симферополе мужчина занимался контрабандой продукции военного назначения. Он отправлял её в США и страны Европы под видом обычной модной одежды.

Илья Суриков
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