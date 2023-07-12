Китайцы пытались вывезти из РФ члены оленей и коленные чашечки медведей в бензобаке автобуса

Уссурийские таможенники в пункте пропуска Краскино обнаружили более 550 частей диких животных в топливном баке автобуса. Он ехал из Приморья в Китай. Из РФ контрабандой пытались вывезти половые органы, хвосты и другие части животных. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Уссурийские таможенники обнаружили более 550 частей диких животных, которые пытались вывезти в Китай. Видео © ФТС России

"При таможенном контроле с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники в топливном баке обнаружили тайник. В результате инспекторы изъяли 518 хвостов и 19 половых органов оленей, три секрета железы кабарги, 12 клыков и две коленные чашечки медведя", — уточнили в ФТС.

Водителем автобуса оказался гражданин Китая. Он заявил, что ему было известно о запрете перевозки частей животных через границу, поэтому он и спрятал их от таможенников. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов.







В ФТС уточнили, что кабарга и медведь включены в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Для их вывоза необходимо специальное разрешение.