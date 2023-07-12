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12 июля, 08:18

Китайцы пытались вывезти из РФ члены оленей и коленные чашечки медведей в бензобаке автобуса

Из РФ в КНР попытались незаконно вывезти половые органы оленей и клыки медведей

<p>Из РФ незаконно пытались вывезти части животных в Китай. Фото © ФТС России</p>

Из РФ незаконно пытались вывезти части животных в Китай. Фото © ФТС России

Уссурийские таможенники в пункте пропуска Краскино обнаружили более 550 частей диких животных в топливном баке автобуса. Он ехал из Приморья в Китай. Из РФ контрабандой пытались вывезти половые органы, хвосты и другие части животных. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Уссурийские таможенники обнаружили более 550 частей диких животных, которые пытались вывезти в Китай. Видео © ФТС России

"При таможенном контроле с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники в топливном баке обнаружили тайник. В результате инспекторы изъяли 518 хвостов и 19 половых органов оленей, три секрета железы кабарги, 12 клыков и две коленные чашечки медведя", — уточнили в ФТС.

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Водителем автобуса оказался гражданин Китая. Он заявил, что ему было известно о запрете перевозки частей животных через границу, поэтому он и спрятал их от таможенников. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов.

  • Из РФ попытались незаконно вывезти более 550 частей диких животных. Фото © ФТС России
    Из РФ попытались незаконно вывезти более 550 частей диких животных. Фото © ФТС России
  • Из РФ попытались незаконно вывезти более 550 частей диких животных. Фото © ФТС России
    Из РФ попытались незаконно вывезти более 550 частей диких животных. Фото © ФТС России
  • Из РФ попытались незаконно вывезти более 550 частей диких животных. Фото © ФТС России
    Из РФ попытались незаконно вывезти более 550 частей диких животных. Фото © ФТС России

Из РФ попытались незаконно вывезти более 550 частей диких животных. Фото © ФТС России

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В ФТС уточнили, что кабарга и медведь включены в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Для их вывоза необходимо специальное разрешение.

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Илья Суриков
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