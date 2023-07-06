Вернувшаяся из ОАЭ россиянка может сесть в тюрьму из-за подаренных ей украшений на 8 млн рублей

В московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у пассажирки незадекларированные ювелирные изделия известных брендов на восемь миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Россиянка прилетела в столицу из Дубая. Таможенники остановили её в зелёном коридоре. К таможенному осмотру женщина предъявила кольцо, серьги и подвеску французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels. В ходе досмотра выяснилось, что она пыталась незаконно провезти в чемодане ещё 11 ювелирных изделий — серьги, браслеты, цепочки, кольца и подвески брендов Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bvlgari и других.





По словам пассажирки, украшения ей подарили. Таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы и серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов, кварца, керамики и топазов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере".