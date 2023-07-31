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31 июля, 11:43

В Пулково поймали итальянских муравьёв-нелегалов

В Пулково таможенники обнаружили в посылке из Италии колонию муравьёв

<p>В Пулково в посылке из Италии нашли колонию муравьёв. Обложка © ФТС России</p>

В Пулково в посылке из Италии нашли колонию муравьёв. Обложка © ФТС России

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьёв. Об этом сообщили в ФТС России.

Российские таможенники обнаружили колонию муравьёв в посылке из Италии. Видео © ФТС России

Уточняется, что в декларации к посылке было заявлено, что в ней детские игрушки. При сканировании оказалось, что внутри целая муравьиная колония.

"Насекомые перемещались в 128 стеклянных пробирках. Ветеринарный контроль подтвердил, что они относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска", — говорится в сообщении ФТС.

Крылатая "контрабанда": Россиянин пытался вывезти в Абхазию редких ястребов в отсеке для запаски

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Таможенники отказали в выпуске посылки. Муравьёв вернули отправителю в Италию. Получателю грозит административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее Лайф рассказывал о том, что таможенники во Внуково обнаружили контрабанду бриллиантов почти на пять миллионов рублей. Сотрудник авиакомпании из ОАЭ пытался ввезти незадекларированные драгоценности в нижнем белье.

Илья Суриков
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