В Пулково поймали итальянских муравьёв-нелегалов
В Пулково таможенники обнаружили в посылке из Италии колонию муравьёв
В Пулково в посылке из Италии нашли колонию муравьёв. Обложка © ФТС России
Сотрудники таможенной службы в аэропорту Пулково обнаружили в посылке из Италии почти 350 живых муравьёв. Об этом сообщили в ФТС России.
Российские таможенники обнаружили колонию муравьёв в посылке из Италии. Видео © ФТС России
Уточняется, что в декларации к посылке было заявлено, что в ней детские игрушки. При сканировании оказалось, что внутри целая муравьиная колония.
"Насекомые перемещались в 128 стеклянных пробирках. Ветеринарный контроль подтвердил, что они относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска", — говорится в сообщении ФТС.
Таможенники отказали в выпуске посылки. Муравьёв вернули отправителю в Италию. Получателю грозит административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений.
Ранее Лайф рассказывал о том, что таможенники во Внуково обнаружили контрабанду бриллиантов почти на пять миллионов рублей. Сотрудник авиакомпании из ОАЭ пытался ввезти незадекларированные драгоценности в нижнем белье.